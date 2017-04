Inter, Zanetti: "Vogliamo ristrutturare San Siro"

18 aprile 2017

"Suning ha grande rispetto per l'identità, la storia del club - aggiunge Zanetti - ed è per questo motivo che stiamo lavorando insieme per riportare l'Inter nelle grandi competizioni. E' quello per cui stiamo lavorando, ma non si può farlo dal giorno alla notte. C'è bisogno di tempo, un piano strategico. Per farlo non basta costruire una squadra con buoni giocatori ma servono anche valori umani e pianificazione. Se in futuro acquisteremo nuovi giocatori questo aiuterà, ma dobbiamo spendere in modo intelligente e scegliendo giocatori in sintonia con quello che stiamo cercando. L'obiettivo più immediato per l'Inter è cercare di tornare Champions League, dove ci sentiamo a casa".