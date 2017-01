Inter, Zanetti: "Ora non fermiamoci, Gagliardini è il nostro futuro"

18 gennaio 2017

E' un momento d'oro per l'Inter, reduce da cinque vittorie di fila in campionato e dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ottenuta ieri. "Siamo contenti, ma dobbiamo continuare così - dice Zanetti -. E' stata una vittoria importante perché teniamo alla Tim Cup, ma ora non dobbiamo fermarci. Pensiamo partita dopo partita, iniziando dal Palermo. Ha detto bene Pioli, dobbiamo pensare a una gara alla volta e alla fine vediamo dove arriveremo".

Il vicepresidente dell'Inter commenta la situazione del campionato e in casa nerazzurra: "Siamo contenti del momento che sta attraversando la squadra. Questo è un campionato talmente competitivo e bello e spero si mantenga così, credo che la Juve sia ancora la favorita ma ci sono tante squadre che sognano di mantenere viva la lotta. Ci sono i presupposti, vedo tante squadre attrezzate e speriamo sia così avvincente fino alla fine perché il pubblico sarebbe contento".



La squadra ha cambiato passo con l'arrivo di Pioli: "Se era solo una questione di allenatore? Bisognava anche ritrovare fiducia, noi sapevamo che questo gruppo aveva dei valori importanti e adesso lo sta dimostrando - sottolinea Zanetti -. Suning ha grandi ambizioni e rispetta tantissimo la storia dell'Inter, penso sia un punto di partenza che ci può dare fiducia per un futuro promettente".



Contro il Bologna ha finalmente trovato spazio Gabigol ed è arrivata la prima conferma per Gagliardini: "Meritava questa opportunità dopo tanto tempo che non giocava. Non era semplice per lui, ma abbiamo tanta fiducia. Lo ha detto anche Pioli, con i giovani bisogna lavorare e avere la pazienza di farli abituare al campionato italiano. Gagliardini? Siamo contentissimi per le sue due partite, non è solo il presente ma rappresenta il futuro della nostra società. Bisogna ringraziare anche l’Atalanta che ha fatto un ottimo lavoro con il settore giovanile e continua a farlo. Puntiamo tantissimo su molti giocatori italiani che possono essere il futuro del paese".