Inter, Zanetti: "La nostra Europa passa attraverso questo derby"

15 aprile 2017

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato della sfida con il Milan ai microfoni di Premium: il derby cinese, l'Europa League, il tabù di Icardi, la situazione di Pioli.... Tanti i temi di questa stracittadina: "Una partita importantissima, sappiamo cosa vuol dire giocare un derby, un derby particolare. Lo stadio ha dato ancora una volta una risposta positiva, sarà pienissimo. Questo legame tra l’Italia e la Cina, non solo sportivo ma anche economico, con sviluppi culturali e di integrazione. Speriamo sia una bella festa per tutti. Ritiro punitivo? Subito dopo la partita contro il Crotone, ci siamo subito resi conto di aver fatto una partita non all’altezza dell’Inter. Ci siamo messi a lavoro per fare questa partita nel migliore dei modi. L’Europa League è un obiettivo importante, vogliamo essere in Europa e passa attraverso questa partita. Ci vuole massima concentrazione. Vicini a Pioli? Siamo sempre stati vicini al nostro mister, rispettiamo moltissimo il suo lavoro, soprattutto in questi momenti di difficoltà dove dobbiamo essere uniti per non fare gli errori fatti prima. Icardi? Ci tiene tantissimo a segnare, è il nostro capitano e lo spero per lui, spero ci possa dare una grande gioia insieme ai compagni”.