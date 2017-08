Inter, Wanda Nara: "Icardi vale 250 milioni"

29 agosto 2017

Quattro gol nelle prime due giornate di campionato e la convocazione con la nazionale argentina. E' un momento d'oro per Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara non si lascia scappare l'occasione per dedicare parole al miele al capitano dell'Inter : "Sono l'unica moglie che fa guadagnare il marito" ha detto in un'intervista rilasciata alla rivista sudamericana Gente: "E' passato da valere 14 milioni di euro a valerne 250".

Per Mauro Icardi parlano i numeri: 82 gol e 21 assist in 148 presenze con la maglia dell'Inter. Il capitano, come dimostrato nelle prime due gare di campionato contro Fiorentina e Roma, è praticamente sempre decisivo. Il contratto del bomber argentino con i nerazzurri era stato rinnovato fino al 2021 con l'inserimento di una clausola rescissoria valida solo per l'estero da 110 milioni con ingaggio per il giocatore da 5.