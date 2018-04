Inter, Vecino salta il Chievo: risentimento muscolare

27 novembre 2017

Oltre a Miranda e Gagliardini (squalificati), l'Inter contro il Chievo dovrà fare a meno anche di Vecino , uscito a inizio ripresa contro il Cagliari per un problema fisico. Gli esami a cui è stato sottoposto l'uruguaiano - riporta il sito del club nerazzurro - hanno evidenziato "un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra". E' a rischio dunque la sua presenza per il match con la Juve in programma il 9 dicembre.

Le condizioni di Vecino "verranno valutate giorno dopo giorno", ma al momento è certa soltanto la sua assenza dalla gara di domenica contro il Chievo. Spalletti, che già non avrà a disposizione Miranda e Gagliardini, sarà dunque obbligato a cambiare almeno 3/11 della squadra confermata nelle ultime settimane. Spazio dunque a Ranocchia, Brozovic e probabilmente Joao Mario, che nelle ultime settimane scalpitava per avere un po' più di spazio.



Il dubbio, per Vecino, riguarda ora la gara con la Juventus del prossimo 9 dicembre, quando l'Inter farà visita allo Stadium. La speranza per i nerazzurri è che il risentimento venga completamente smaltito nelle prossime due settimane.