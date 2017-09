Inter, Vecino: "Non dobbiamo pensare allo scudetto"

13 settembre 2017

Matias Vecino ha parlato al termine di un evento legato a un nuovo sponsor dell 'Inter , invitando i nerazzurri a rimanere con i piedi per terra, nonostante un ottimo inizio di stagione: "Quante possibilità abbiamo di vincere il campionato? Ci sono tante gare ancora. Dobbiamo pensare a vincere la prossima, non al campionato. Non dobbiamo lasciarci sfuggire nessun punto, iniziando dal Crotone, un avversario difficile da affrontare".

L'ex Fiorentina poi parla della sua posizione in campo e della voglia di essere più decisivo in zona gol: "Io 'alla Nainggolan'? Io nasco come trequartista e poi mi sono abbassato. Io non ho problemi, mi adatto alle idee del mister. Mi sento bene nel mio ruolo attuale. Migliorare in zona gol? E' un mio obiettivo perché i gol dei centrocampisti sono importanti per le esigenze della squadra".