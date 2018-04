Inter, Vecchi: "Spalletti uno dei migliori allenatori sulla piazza"

27 maggio 2017

Si chiude in casa contro l'Udinese una stagione da dimenticare per l' Inter . Una squadra che ha cominciato il campionato con De Boer in panchina e la chiude con Stefano Vecchi già pronto a tornare alla guida della primavera. Parla alla vigilia il tecnico che promette di mettere in campo la formazione migliore nonostante la mancanza di obiettivi: "Giocheremo con i migliori, ma ci sarà spazio anche per Carrizo e Palacio per salutare i tifosi".

Vecchi che condivide i provvedimenti presi per punire Joao Mario e Gabriel Barbosa ma non svela il mistero sulla convocazione: "Aspetto l'allenamento. La società ha preso dei provvedimenti che condivido. La stagione è stata particolare, ma io ringrazio i calciatori per quello che hanno dato. Un buon gruppo di loro sta facendo il massimo per concludere al meglio il campionato. Contro la Lazio sono arrivate le risposte, si stanno impegnando".



Il tecnico parla anche di quello che aspetta il tecnico che verrà: "Dovrà trasmettere maggior cultura del lavoro a un gruppo che ha preso delle 'bastonate' importanti. Ci sono dei giocatori che possono aiutarlo, il club e anche il sottoscritto hanno fatto le giuste valutazione per scegliere la giusta base dalla quale partire. L'importante è non commettere più certi errori".



Poi è il momento di fare il punto sulle condizioni dei calciatori: "Miranda è rientrato ma si è fermato subito per un altro problema, va valutato come Murillo che non è al 100%. Medel è acciaccato. Icardi ha fatto un lavoro differenziato, non ne abbiamo forzato il rientro. Avrebbe voluto giocare, ma non è al 100%". Pinamonti a Roma ha giocato, lo conosco benissimo e quando posso lo faccio scendere in campo".



Vecchi spezza poi una lancia per il discusso Nagatomo: "Parliamo di un grandissimo professionista, un giocatore che ha sempre dato tutto. Secondo me è un giocatore sul quale l'Inter può fare affidamento, poi dovrà lottare". Il futuro è già scritto con Spalletti pronto a sedersi sulla panchina più calda della serie A: "Ha sempre fatto bene vincendo vari tornei e in vari categoria. Parliamo di uno dei migliori sulla piazza, non ci sono dubbi sul suo valore". L'anno prossimo l'Inter ha l'obbligo di essere l'anti-Juventus? "L'Inter ha l'obbligo di dare fastidio alla Juventus, speriamo possa diventare la prima antagonista".