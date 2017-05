Inter, Vecchi: "Chiudiamo con dignità questa stagione"

10 maggio 2017

"Europa League? Non dipende solo da noi ma dobbiamo provare a vincere il maggior numero possibile di partite. Credo si debba finire la stagione in modo positivo, in modo degno. In questo momento i risultati vanno contro la qualita' reale dei nostri giocatori". Lo dice Stefano Vecchi da oggi alla guida dell'Inter dopo l'esonero nella tarda serata di ieri di Stefano Pioli. "Non abbiamo molto tempo - dice a Inter Channel dopo il primo allenamento - ma mi auguro di trovare un gruppo che abbia voglia di soffrire".