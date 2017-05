Inter, Vecchi: "Al nuovo tecnico dico che va ritrovata la cultura del lavoro"

28 maggio 2017

Il suo saluto alla Serie A è solo un arrivederci. Stefano Vecchi ha dimostrato di avere idee, carattere e competenze per poter recitare una parta da protagonista anche tra i "grandi". Ora tornerà dai suoi ragazzi ma quanto fatto da traghettatore sulla panchina dell'Inter non può che lasciarlo soddisfatto. E dopo il successo sull'Udinese in effetti lo è, giustamente. Anche se qualche precisazione - in perfetto stile Inter- è comunque necessaria. Smentendo innanzitutto quel presunto 'in bocca al lupo ovunque tu andrai', che avrebbe detto a Perisic: "No no, gli ho detto una parolaccia (ride, ndr). Non so cosa stanno facendo sul mercato, leggo quello che viene scritto. Lui poi non parla mai, non abbiamo mai avuto il sentore della sua partenza".



Ma più che altro, ha eventualmente altri messaggi da lanciare. Al suo successore innanzitutto: "Che messaggio lasciare al prossimo tecnico? Che la squadra deve ritrovare la cultura del lavoro, ma mi riferisco a tutto il gruppo in generale. La nostra difficoltà è stata questa, devo ringraziare buona parte del gruppo, quella che si è impegnata ed è ripartita per finire la stagione con dignità sia in settimana sia sul campo".