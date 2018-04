Inter, una crisi senza fine: e la corsa Champions si complica

4 febbraio 2018

Due mesi senza vittoria. E' un'Inter in profonda crisi, di risultati e di identità. Un'Inter "fragile" contro qualsiasi avversario, incapace di reagire, troppo lenta e senza idee. Gli unici a salvarsi nell'ennesima partita sbagliata sono Handanovic, Eder - che bagna la sua prima gara da titolare in assenza di capitan Icardi con un gol - e l'ultimo arrivato Rafinha, che quando è entrato dopo 20' della ripresa al posto di Candreva, ha regalato lampi in un buio che più buio non si può. Per il resto tanti errori, poco movimento, giocatori entrati in un tunnel senza fine, che si sono persi, vedi Perisic e Borja Valero. Brozovic irritante. Zero spinte sulle fasce: Spalletti dà fiducia a Dalbert dall'inizio ma il brasiliano ancora proprio non va. Problema di tenuta atletica ma anche questione di testa. E la reazione di Brozovic al momento della sostituzione dimostra che il nervosismo è palpabile. Un brutto segnale, nonostante Spalletti, da questo punto di vista, minimizza. Con otto gare senza vittorie l'Inter ha eguagliato la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A: è successo l'anno scorso nel finale di stagione con Pioli in panchina. E ora occhio alla corsa Champions League: la Roma è in agguato. Spalletti deve trovare la soluzione ai tanti problemi: subito o sarà troppo tardi.