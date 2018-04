Inter-Udinese 1-3: primo ko per Spalletti, i suoi affondano nella ripresa

LA PARTITA

I titolarissimi interisti, come al solito. L'Udinese di Oddo, come novità di fine autunno. E, da subito, l'assalto ragionato degli spallettiani: affamati quanto basta, ordinati il giusto. Eppure è dei friulani l'improvviso gol al 14', con un quasi-pasticcio di Santon in disimpegno e il pallone nell'area piccola che Lasagna deposita, facile, in rete. Nemmeno il tempo di capire gli effetti, ed ecco il lampo di Candreva a destra e la folgore di Icardi (15'): meno di sessanta secondi per rimettere la partita in pari.

L'Inter di lì in poi si riversa nella metà campo avversaria, mancando -più di una volta, nel primo tempo- il gol del sorpasso. L'Udinese evita di tenere posizioni che vadano oltre il presidio totale della sua metà campo, Bizzarri para il parabile e la mezza dozzina di conclusioni nerazzurre le risolve da par suo. Candreva è il migliore nel proporre giocate e pure soluzioni personali; Icardi sta lì, in perenne agguato; Perisic cerca il suo calcio potente; Brozovic vaga sui 50 metri della trequarti, con buone idee e altre no, braccato da Fofana. Il primo tempo chiuso sull'1-1 è un punto d'equilibrio soltanto numerico. Ma così è.

Ripresa. E il tempo della Var arriva anche per l'Inter. Lunga quattro minuti per capire che il mani di Santon sul cross Widmer è un sacrosanto penalty, la palla calciata dall'esterno udinese non era uscita sul fondo. De Paul non sbaglia, l'Udinese (15') è di nuovo avanti e in questo quarto d'ora del secondo tempo le parti sono del tutto rovesciate. Inspiegabile l'Inter che si è come addormentata lasciando ai friulani il pallino del gioco e delle occasioni. E il presidio tattico del match: la palla se la tengono stretta, gli interisti la cercano invano.

Gagliardini per Brozo (prima del rigore) e Karamoh per il sabato-no di Santon (dopo il rigore) sono le mosse di Spalletti per riaccendere la sua Inter. Qualcosa sembra muoversi dopo una ventina di minuti di inatteso,e palese, affanno. Difesa a tre, la traversa di Skriniar al 23', conclusioni di Gagliardini e Perisic, ma il "troppo" in avanti si traduce in vuoti difensivi -e pure a centrocampo- nei quali s'infila l'Udinese che al 32' trova il clamoroso gol del 3-1 con Barak tutto solo che spinge il pallone in porta.

Dentro anche Eder (per Vecino), ma gli affanni e la confusione sono le non-qualità di questo secondo tempo interista, dentro il quale l'Udinese -che ha atteso per un tempo- ha dato il meglio di sé. Così è arrivato il primo ko interista dell'era-Spalletti, se fosse nell'aria o meno sarà il caso di indagare: la serata-no di Coppa Italia qualcosa doveva far presagire, al di là dei troppi cambi. Sull'Udinese di Oddo, terza vittoria consecutiva, si possono dire solo cose buone, se non splendide. Che cosa si può sognare di più?