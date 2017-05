Inter, tutte le strade portano a Roma

3 maggio 2017

Se De Rossi non riuscirà a trovare un accordo economico con Monchi, allora la destinazione milanese diverrebbe molto più di una semplice ipotesi. Discorso diverso per Nainggolan che nel 2014 fu vicinissimo a divenire un giocatore dell'Inter, salvo poi l'inserimento della Roma che trovò l'accordo col Cagliari. I giallorossi avrebbero dato la loro apertura sull'affare, per almeno 40 milioni, acconsentendo alla possibilità che il giocatore belga possa dire addio per un'altra squadra italiana. Destinazione gradita anche dallo stesso Nainggolan, il quale ritiene l'Inter l'unica via nostrana percorribile , escludendo a priori l'approdo in un club come la Juventus, con cui i rapporti non sono i migliori. In cambio come parziale contropartita tecnica, la Roma potrebbe ricevere Murillo.