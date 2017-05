Inter, Tronchetti Provera: "Nessuna preclusione su Conte"

10 maggio 2017

"Nessuna preclusione su Antonio Conte". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli. "La scelta sta alla società, sicuramente sarà un grande allenatore - ha detto a margine di una iniziativa ad Assolombarda - Chi vorrei? Quello in grado di dare ai tifosi interisti la squadra che l'Inter sogna. L'Inter ha grandi giocatori, va rafforzata. Pioli è ottimo ma purtroppo non ha funzionato in quest'ultimo periodo. Il calcio è fatto così".