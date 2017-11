Inter-Torino, l'appello del club nerazzurro: "Tutti allo stadio con la sciarpa"

3 novembre 2017

Lo straordinario avvio di stagione dell'Inter ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, che stanno rispondendo in massa e domenica riempiranno San Siro in occasione del match contro il Torino. Così il club di Suning, attraverso il sito ufficiale, ha rivolto un appello ai tifosi per colorare lo stadio di nerazzurro: "Vestiti con i colori che ami di più e non dimenticarti la sciarpa!".