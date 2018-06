Inter, Suning non vende: Thohir invece sì

19/06/2018

I tifosi dell'Inter possono stare tranquilli: Suning non ha alcuna intenzione di vendere la società, anzi, nel recente passato ha anche rifiutato un'offerta da un fondo di investimento per due motivi: uno è che non era stata giudicata all'altezza; due perché - appunto - non vuole vendere. In società però c'è un'azionista che vuole vendere le proprie quote: Erick Thohir. Per il suo 30% chiede una cifra tra i 150 e i 180 milioni di euro.