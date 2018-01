Inter, summit di mercato ad Appiano. Ed è ufficiale Joao Mario al West Ham La dirigenza nerazzurra ha fatto il punto della situazione: ora si punta Pastore, con Sturridge sullo sfondo

26 gennaio 2018

Vertice di mercato ad Appiano Gentile tra la dirigenza nerazzurra. In giornata, il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio si sono confrontati con mister Spalletti facendo il punto sulle trattative dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha e l'addio di Joao Mario. L'Inter punta all'ultimo colpo: Pastore è il preferito anche se non tramonta Sturridge. Prima però va ceduto Eder, in orbita Crystal Palace.

Spalletti ha potuto discutere con Sabatini e Ausilio sulle possibilità che rimangono in questa finestra di mercato. L'Inter vuole piazzare il colpo in attacco dove tutti gli sforzi restano concentrati su Javier Pastore: sono continui i contatti con l'agente dell'argentino, Marcelo Simonian, ma resta da convincere il Psg con cui ancora non c'è intesa. Intesa che invece esiste con il giocatore, disposto a ridursi l'ingaggio per sbaracre a Milano. L'altro nome di cui si è parlato è quello di Daniel Sturridge: il Liverpool è disposto a cedere il suo attaccante ma i nerazzurri preferirebbe liberare prima una casella e lasciar partire Eder verso la Premier.



Intanto la società nerazzurra tramite i prorpi canali ufficiali ha comunicato il passaggio di Joao Mario al West Ham, in prestito fino al 30 giugno 2018.

JOAO MARIO: "FELICE DI ESSERE QUI CON UN ALLENATORE FANTASTICO" E sul sito del club londinese ecco le prime parole di Joao Mario dopo il passaggio agli Hammers: “Sono davvero felice di essere qui. È un’esperienza davvero incredibile entrare a far parte di questa fantastica squadra. E ‘stata una operazione veloce. Ho parlato con tutti quelli della squadra e, per me, è emozionante giocare in Premier League. Sono davvero felice di allenarmi anche con un allenatore fantastico. Fonte? José mi ha detto un po’ di cose sulla squadra e anche sulla canzone che abbiamo, I’m Forever Blowing Bubbles e, ovviamente, è stato molto importante per me entrare a far parte del West Ham! È un club davvero storico con uno stadio incredibile e giocatori fantastici. Sto solo cercando di sapere qualcosa di più sul club ogni giorno e ora ho un po’ di tempo per saperne di più”.

