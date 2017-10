Inter, Steven Zhang: "Questa squadra merita i suoi tifosi"

25 ottobre 2017

Il 3-2 alla Sampdoria ha consentito all' Inter di salire provvisoriamente in testa alla classifica, in attesa del match di stasera tra Genoa e Napoli. Un risultato celebrato anche da Steven Zhang , figlio del proprietario del club Zhang Jindong , che su Instagram ha pubblicato l'immagine dei giocatori esultanti in uno stadio San Siro riempito dai quasi 55mila tifosi di ieri sera: "Questa squadra merita i suoi tifosi".

THOHIR RESTERA' PRESIDENTE

Intanto all'Inter si sta preparando l'annuale assemblea dei soci, che si terrà venerdì a Milano alle 11. Oltre al bilancio, al potere di firma per Steven Zhang e il ceo Antonello non ci saranno variazioni agli alti livelli dirigenziali e di quote. Non dovrebbe nemmeno esserci un nome nuovo nel Consiglio di amministrazione, magari un uomo di fiducia di Jindong Zhang e così Erick Thohir, che è socio di minoranza e mantiene le sue quote, dovrebbe essere confermato presidente.