Inter, Steven Zhang nuovo presidente: "Obiettivo essere il club più vincente al mondo"

26/10/2018

Steven Zhang ha affidato al sito ufficiale interista le prime dichiarazioni da presidente: "Sono molto orgoglioso, potrò guidare l'Inter verso una nuova era e affrontare tutte le sfide. La nostra priorità assoluta è portare la squadra al vertice sul campo dandole tutto il supporto che swerve. Creeremo una forza operativa più competitivi nel settore commerciale e del mercato. Non siamo solo una squadra di calcio: trasmetteremo energia positiva promuovendo onestà, affidabilità e concorrenza leale".

Steven (nome cinese Khangyang) Zhang è nato il 21 dicembre 1991 a Nanchino. Laureatosi in economia, prima di entrare nella società di famiglia Suning ha lavorato come analista. Fortune China lo ha inserito nell'elenco "Quaranta Under 40" negli ultimi due anni.



ZHANG AGLI AZIONISTI: "OBIETTIVO ESSERE IL CLUB PIU' VINCENTE AL MONDO"

"Oggi ha inizio una Nuova Era per il nostro Club". Eletto nuovo presidente dell' Inter, Steven Zhang ha parlato cosi' all'Assemblea degli Azionisti. "L'Inter e` sinonimo di gloria, di vittorie e di storia. Per milioni di persone in tutto il mondo l'Inter e` una passione e una fede", ha detto il neo presidente nerazzurro. "Grazie al lavoro della nostra squadra, sia dentro che fuori dal campo, l'Inter e` tornata a disputare la UEFA Champions League dopo sei anni di assenza, competendo nuovamente sul palcoscenico della migliore competizione per club a livello mondiale", ha aggiunto. "Il nostro obiettivo e` ricostruire l'Inter su basi solide, con una visione a lungo termine, e fare dell'Inter il club piu` moderno, piu` innovativo e piu` vincente al mondo", ha dichiarato Zhang.



MAROTTA? NESSUN CONTATTO. VEDREMO IN FUTURO

"Non c'è stato alcun contatto con Marotta. In questo momento nessuna delle cose lette è vera. La verità è che non ho mai fatto accordi con lui". Il neo presidente dell'Inter, Steven Zhang, smentisce l'accordo già avvenuto con Beppe Marotta per un ruolo in nerazzurro. "Il futuro è futuro, non si può sapere cosa accadrà - ha proseguito -. Se ci saranno opportunità da cogliere per migliorare questa squadra in campo e fuori, le prenderemo in considerazione, a prescindere dai singoli nomi".