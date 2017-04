Inter, Steven Zhang non molla: "Riprendiamoci e andiamo avanti"

16 aprile 2017

"Buona Pasqua, riprendiamoci e continuiamo ad andare avanti" : questo il messaggio pubblicato su Instagram da Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, presidente di Suning , all'indomani del derby pareggiato. Il giovane imprenditore, da molti indicato come possibile futuro presidente dell'Inter una volta uscito di scena Thohir, è l'uomo più stabile a Milano, una presenza costante che il gruppo cinese ha voluto stabilmente in Italia.

Ed è proprio lui che cerca di suonare la carica il giorno dopo la beffa del gol di Zapata al 97' che suona tanto come una condanna per le ambizioni europee nerazzurre. Eppure il giovane Steven si mostra sorridente con in mano un enorme uovo di Pasqua interista e l'intento di non mollare. Anche se la stagione, e forse pure il futuro del tecnico Pioli, sembra ormai compromessa.