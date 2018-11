Inter, Spalletti: "Squadra solida e prestazione di livello"

03/11/2018

"Siamo stati 'alti', siamo scappati quando si doveva: siamo stati premiati", ha proseguito il tecnico dell'inter, analizzando i temi della gara. "Si dice che il calcio sia sempre uguale, ma non è così - ha aggiunto -. La squadra è cresciuta grazie al possesso palla. La manovra diventa un gioco di squadra in cui tutti toccano la palla e si esaltano le qualità individuali. Se poi si fa anche gol, è il massimo".



Poi qualche battuta sulla prova di chi finora ha giocato meno, ma ha fatto molto bene contro il Genoa. "Dietro tutto c'è la serietà dei calciatori - ha spiegato -. Gagliardini ci era rimasto male per non aver giocato contro la Lazio oppure per non essere in lista Champions, ma ha una testa seria e per me diventa tutto più facile. Non ha abbassato la qualità nell'allenamento e oggi si è visto". "Passa tutto da questa serietà nell'essere professionisti - ha continuato Spalletti -. E di questi calciatori noi ne abbiamo diversi: Joao Mario è quello più evidente, Dalbert anche e mi fa particolarmente felice perché spesso vive le partite con ansia e poi sbaglia anche le cose che sa fare facilmente".



Una menzione particolare poi il tecnico nerazzurro la dedica al pubblico: "Vedere questi 70mila allo stadio che applaudono e sono contenti è la più grande soddisfazione. Sono sempre venuti, anche l'anno scorso, dandoci fiducia. E' evidente l'amore per questi colori e noi dobbiamo meritarci questi applausi". Infine un pensiero al Barcellona: "Abbiamo imparato dal match di andata contro i catalani, che riuscivano a eludere i nostri tentativi di rientrare in gara. Un po' come è successo oggi a noi contro il Genoa, su quegli spazi nei quali siamo riusciti a far male".