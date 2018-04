Inter, Spalletti: "Sconfitta immeritata"

8 aprile 2018

"Ci sono cose delle gestione che vanno fatte un po' meglio: l'equilibrio, non concedere ripartenze, incastrarci meglio, farli abbassare - ha spiegato a Inter TV il tecnico nerazzurro -. Tante piccolezze che ti girano contro come il gol oppure come quella palla in area scivolata via a Perisic. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, per pochi tratti meno bene, ma non abbiamo meritato una sconfitta. Una buona gara, peccato per non aver portato a casa nemmeno un punto".



"Ci sono dei momenti in cui non va come vorresti neanche se la palla la pigi - ha spiegato Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport' -. Abbiamo avuto meno pulizia nella circolazione della palla e dovevamo gestire meglio, invece abbiamo subito qualche ripartenza di troppo che ci ha costretto a sprecare energie. Seconda occasione buttata via? Ci sono gli avversari, non è facile quando le cose non vanno bene".



Sabato prossima a Bergamo contro l'ex Gasperini l'Inter è costretto a vincere. "Ora i punti valgono doppio, per cui non portarne a casa nemmeno uno vuol dire che bisogna ripartire subito forte vincendo la gara successiva. Le altre vanno forte e, anzi, altre stanno recuperando. Non si può gestire nulla da qui alla fine, è un modo di fare sbagliato".



Sulla scelta di Borja Valero invece di Rafinha. Ognuno può dire quello che gli pare. Rafinha viene da due anni in cui non gioca e questa settimana c'erano tre partite . Mercoledì mi era parso in debito di fiato, e allora l'ho messo quando contava di più. Borja ha giocato perché stava bene ed era entrato bene nell'ultima gara. Oggi ha fatto bene, tanti metri e tante aggressioni, che magari gli hanno fatto perdere lucidità. Ha equilibrio, soprattutto ora che ha recuperato le forze".