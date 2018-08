Inter, Spalletti: "Preoccupante, difficile da spiegare"

26/08/2018

Il pari in rimonta del Toro ha lasciato il segno in casa Inter . "Abbiamo preso il primo gol del Torino in un modo difficile da spiegare : siamo stati sorpresi da un lancio lungo - ha spiegato Spalletti -. E' preoccupante ". "Anche l'anno scorso, quando abbiamo perso la prima partita, è stato difficile rimanere nelle proprie qualità: in certi momenti questa squadra perde qualsiasi connotato ". Poi la punizione: annullato il giorno di riposo .

"Diventa difficile andare a spiegare il motivo del calo nella ripresa, perché una palla buttata da 40 metri dove si scatta in ritardo, non si legge bene e sembra si rimanga sorpresi - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Non si dà la considerazione corretta alla palla: non c'è altra spiegazione. Non è stata corretta la risposta alle pressioni". Poi sull'errore di Handanovic: "Non è colpa di un singolo. Nel primo gol Belotti si sposta la palla dal piede e siamo tutti in ritardo. C'è stata una leggerezza di valutazione che può succedere". "Vincere tutte le partite diventa difficile per quella che è la nostra provenienza: bisogna fare ancora dei passi in avanti - ha aggiunto Spalletti parlando delle ambizioni stagionali -. Possiamo diventare l'anti-Juve, ma prima dobbiamo recuperare 20 punti sul Napoli: abbiamo fatto un gran mercato, l'anno scorso avevamo quindici elementi e quest'anno ne abbiamo venti. Questo dà alcuni vantaggi, ma se si gioca così, noi siamo l'anti-nessuno". Infine una battuta sul solo punto conquistato in due giornate: "A Sassuolo abbiamo sbagliato l'approccio. Stasera abbiamo preso un gol banale e poi ci siamo un pochettino persi dietro questa rete subita".