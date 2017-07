Inter, Spalletti: "Perisic e Jovetic? Per me possono restare tutti"

30 luglio 2017

L' Inter è rientrata in Italia da Singapore dopo la vittoria sul Chelsea. Ora due giorni di riposo prima della ripresa fissata mercoledì. "La tournée ha fatto tornare la voglia a Perisic ? Secondo me l'ha fatta venire un po' a tutti - ha detto Spalletti alla Malpensa - Jovetic? Secondo me possono restare tutti, bisogna vedere quella che è la loro intenzione perché oltre alle qualità ci deve essere la disponibilità a far parte di una squadra".

"Hanno giocato da squadra e si sono comportati da squadra con soddisfazioni - ha proseguito Spalletti facendo il punto della situazione - perché al di là delle vittorie, la palla in determinati momenti delle partite ha girato ad alta intensità, anche con qualità e facendo bellissimi gol. Torniamo con il lavoro svolto, dove si è iniziato a ragionare su quello che sarà l'atteggiamento da avere. Poi per confermarsi ci vogliono una serie di risultati. L'aspetto più importante è che non si sia fatto male nessuno, perché giocare a questi ritmi non è semplice. Noi guardiamo il risultato e le prestazioni, ma ci sono giocatori che devono lavorare forte e diventa anche rischioso. Sabatini? E' una persona intelligente e fa bene il suo lavoro. Per quando riguarda il mio e il nostro lavoro poi in campo ci vanno i giocatori con le loro qualità".