Inter, Spalletti non si ferma mai: "Senza tregua!"

10 novembre 2017

Dietro le parole postate c'è un vero e proprio credo. E quel credo, quella iflosofia di vita, si traduce in comportamento, in gesti quotidiani: sempre pronto, sempre sul pezzo, sempre con l'interruttore posizionato in modalità "on". L'Atalanta arriva tra dieci giorni, in mezzo ci sono le partite delle Nazionali, con una rosa decimata dalle convocazioni: ma l'attenzione di mister Spalletti è ai livelli massimi, l'Inter non può concedersi pause. Non lo fa lui, non lo devono fare i suoi giocatori, men che meno i tifosi che stanno seguendo con passione estrema la squadra. Hanno riempito San Siro contro il torino, dopo averlo già fatto nelle partite precedenti, si ripeteranno con l'Atalanta. E anche a loro, o forse sopratuttto a loro, è rivolto ora il messaggio che il tecnico nerazzurro ha affidato ai social: "Senza tregua!". Semplice, chiaro. Volitivo!