Inter, Spalletti: "Non eravamo più abituati a perdere. Ausilio? Parli la società"

16 dicembre 2017

"Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo, siamo stati timidi nelle scelte da prendere e poi loro sono stati bravi, hanno fatto valere la loro fisicità - ha proseguito Spalletti a Premium Sport - Noi siamo abituati a fare altre cose, questa per noi è una novità, soprattutto per come abbiamo affrontato il secondo tempo. E' successo ma ora dovremo rifare le stesse cose che ci hanno portato fino a questo punto. Inter in calo fisico? No assolutamente no. L'aspetto fisico mi è sembrato a posto anche nella ripresa dove abbiamo sbagliato molto tecnicamente e dove abbiamo aumentato la distanza tra i reparti. La differenza l'ha fatta la gestione errata della palla nel secondo tempo. Noi eravamo convinti di fare un'altra prestazione che evidenziasse la nostra crescita e per certi versi ci siamo anche riusciti".



Capitolo mercato: "Mi aspetto rinforzi a gennaio? Sono stato chiaro in conferenza, poi possiamo dare mille versioni come sempre. Ho detto che dobbiamo far parlare la società sul mercato, non c'è altra interpretazione. Ausilio non penso sappia le disponibilità di investimento della società, una volta saputa penseremo ai giocatori, se non finisce come in estate dove si sono fatti molti nomi e non è arrivato nessuno. La squadra è forte e di livello, poi per forza quando ci sono queste finestre di mercato bisogna riunirsi per fare il punto della situazione anche se siamo convinti della nostra forza che ci può portare fino in fondo".