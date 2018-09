Inter, Spalletti: "L'espulsione? Era un urlo liberatorio..."

22/09/2018

"L'espulsione? Mi sono girato verso la telecamera per urlare gol, c'era il quarto uomo che mi ha detto che l'ho fatto con troppo impeto. Ma io ero girato verso la telecamera perché era un gol importante, una liberazione ma loro l'hanno interpretata come una reazione troppo emotiva". Luciano Spalletti parte dal suo rosso nel finale per commentare il successo di Marassi. "Siamo l' Inter e dobbiamo giocarcela sempre sul filo del rasoio per la vittoria".

"Abbiamo fatto una partita con grande carattere - ha detto proseguito il tecnico dell'Inter ai microfoni di Dazn - rimanendo sempre in gara e lottando su ogni pallone. Abbiamo preso anche dei rischi ma così dobbiamo fare come Inter. Dobbiamo sempre giocare sul filo del rasoio per cercare la vittoria. Se adesso posso dormire tranquillo? Io dormo tranquillo lo stesso, e poi il fatto di vedere la squadra sulla buona strada mi dà più forza in quello che è il calcio da portare avanti, il disegno tattico da far capire ai calciatori". "La squadra ha fatto una grande partita anche stasera, sia l'Inter che la Samp si sono affrontate a viso aperto - ha detto Spalletti a Sky - Nel primo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo e loro invece ci hanno fatto perdere un po' di distanze. Però gli abbiamo dato campo, ci siamo abbassati e li abbiamo chiusi bene. Loro sono bravissimi, però noi abbiamo sempre scalato rimanendo in ordine. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione e secondo me abbiamo vinto meritatamente. Brozovic? Farei i complimenti a tutta la squadra". E sul Var: "Io sono a favore, poi gli episodi non li commenterò mai, né a favore né a sfavore".