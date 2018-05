Inter - Spalletti in sede, nel menù rinnovo e mercato: "Come sto? Sono in Paradiso" Pronto il prolungamento fino al 2021 per il tecnico nerazzurro. Intanto sul fronte Icardi Wanda Nara rassicura i tifosi

23 maggio 2018

Dopo la qualificazione in Champions, l'Inter del futuro inizia a prendere forma. A partire dal rinnovo di Luciano Spalletti, che sicuramente continuerà a guidare il progetto. In giornata il tecnico nerazzurro ha incontrato in sede il figlio del patron, Steven Zhang, l'ad Antonello e il direttore sportivo Ausilio per fare il punto della situazione sul prolungamento del contratto fino al 2021: "Sono felicissimo - ha detto il tecnico di Certaldo - siamo dove volevamo essere e tocco il paradiso con un dito". Stesso concetto espresso da Steven Zhang che ha poi aggiunto: "Niente promesse ma lavoro per riportare l'Inter al top. Spalletti? Presto rinnoverà".

Per il rinnovo di Spalletti, attualmente in scadenza il 30 giugno 2019, ormai è tutto definito e giovedì è stata convocata una conferenza probabilmente per fare un bilancio stagionale e parlare del futuro. Il vertice con la dirigenza è andato a buon fine e a breve l'allenatore firmerà fino al 2021 con un aumento di stipendio. Durante il summit con Zhang Jr., Antonello e Ausilio, non si è parlato soltanto del contratto del tecnico, ma anche di mercato. In particolare la questione sarebbe stata affrontata non solo sul piano tecnico, ma anche economico, con valutazioni sulla situazione relativa al Financial Fair Play e sulle strategia da seguire per rinforzare la rosa tenendo in ordine i conti.

SPALLETTI: "FELICE? MI SENTO IN PARADISO" Uscito dalla sede di Corso Vittorio Emanuele al termine del summit con la dirigenza nerazzurra, Spalletti ha poi concesso qualche dichiarazione ai cronisti presenti: "Questa riunione - ha esordito scherzando - è stata fatta per spartirsi per le cene vinte di tutti quelli che non ci credevano. Siamo partiti da tempo addietro ad essere convinti che ci saremmo arrivati, quindi scommettevamo cene con quelli che venivano ad esprimerci i loro dubbi". Poi, cercando di glissare sul tema rinnovo, ha comunque esternato tutta la sua soddisfazione: "Non ha firmato Ancelotti? Quindi se vi dico che ho firmato anche io passa inosservato, perché io in confronto a lui sono niente. Si guarderà nei prossimi giorni. Molto felice? Molto di più. Siamo dove volevamo e speravamo di essere dopo tanto tempo, si tocca il paradiso con un dito".

STEVEN ZHANG: "SPALLETTI RINNOVERA' PRESTO" La soddisfazione di Spalletti è la stessa della proprietà. La qualificazione in Champions è stata un fortissima iniezione di fiducia anche per le ambizioni calcistiche di Suning, evidenziata dalle parole del patron Zhang Jindong e da quelle del figlio Steven, presente quest'oggi nel vertice societario: "La firma di Spalletti arriverà presto. Abbiamo lavorato duramente in questa stagione, dallo staff al tecnico. Il risultato non è frutto della fortuna ma del duro lavoro. Tutti i giocatori sono contenti, lo staff è contento, lo siamo tutti. Ora vedremo cosa fare per l'estate, visto che giocheremo più partite".



Massima fiducia dunque nel futuro nerazzurro e un pizzico di emozione per il risultato centrato. "Tutti i tifosi dell'Inter nel mondo, tutti gli appassionati di calcio stavano aspettando di vedere l'ultimo match. Ora l'Inter è in Champions League. Ora tutti dovrebbero essere contenti perché con l'Inter in Champions gli incontri diventano più interessanti, anche i nostri avversari".



Ma è dunque il momento per i tifosi interisti di tornare a sognare? "Non amo usare la parola sogno" ha chiuso Steven Zhang. "I risultati richiedono tempo, dobbiamo andare per gradi. Non si può vincere in un giorno solo, dobbiamo solo lavorare duro per ottenere risultati, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. I risultati dell'Inter di oggi sono arrivati in 110 anni. Ce ne serviranno altri due per ottenere risultati migliori. Giovedì ci sarà una conferenza stampa e diremo di più".

ICARDI, WANDA NARA TRANQUILLIZZA I TIFOSI Nel frattempo, sul fronte Icardi, Wanda Nara rassicura i tifosi. "Relax, resta", ha scritto la manager dell'attaccante nerazzurro sul suo profilo Twitter, rispondendo a un supporter dell'Inter preoccupato per le sue dichiarazioni sull'interesse di tre top club per Maurito. "La priorità resta l'Inter", aveva spiegato Wanda, che col club nerazzurro sta trattando il rinnovo del bomber. L'obiettivo dell'entourage di Maurito è quello di lasciare invariata la scadenza al 2021, ma di alzare l'ingaggio. Per aumentare lo stipendio, l'Inter invece vorrebbe anche un prolungamento.

