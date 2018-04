Inter, Spalletti: "Il derby col Milan non sarà decisivo per la Champions"

3 aprile 2018

LE PAROLE IN CONFERENZA

- E' un derby decisivo per la corsa Champions?

I miei calciatori sono stati bravi a rimettersi in una condizione tale che questa partita non sia decisiva. Però vale moltissimo e l'occasione è ghiotta per portare a casa il massimo



- Come spiega il cambio di marcia delle ultime partite?

Nasce da quello che hanno fatto i calciatori. Sono innamorati dell'Inter, dei tifosi e del proprio lavoro



- Il punto debole resta la testa della squadra?

Dobbiamo riuscire a dare sempre il massimo nelle partite, tutte le qualità e il lavoro settimanale dentro i 90 minuti che contano.



- Brozovic ha trovato il ruolo più adatto per lui e l'organizzatore di gioco per l'Inter?

In questo momento è lui più di altri quello adatto a questo ruolo. Ho commesso involontariamente un errore con lui, ma i numeri mi dicevano che fosse rischioso metterlo davanti alla difesa. Questo cambio l'ha responsabilizzato e lo fa sentire ancora più importante, perché lì in mezzo è portato a comandare. Pensavamo fosse anarchico, ci sbagliavamo. Ora recupera più palloni e ne perde meno, facendo girare velocemente la palla.



- Come sta la squadra?

Nessuna preoccupazione, chi ha giocato ha recuperato. Ho tutta la rosa a disposizione e rientra anche Ranocchia. Hanno tutti voglia di giocare



- Cosa ha provocato la crisi di qualche settimana fa?

Mah, è normale. Nel corso di un campionato c'è sempre un momento in cui le cose non riescono e siccome qui all'Inter succede spesso, c'è stata qualche difficoltà in più per uscirne. Ma i giocatori hanno sempre voluto mettere le cose a posto. Non abbiamo buttato via tutto il lavoro fatto, fino a quando abbiamo trovato la soluzione.



- All'andata avete sofferto l'ampiezza del Milan: con Cancelo è un modo per non soffrire?

Sappiamo che il Milan è forte, ma abbiamo potenzialità importanti e siamo convinti delle nostre qualità. Loro stanno bene e giocano un buon calcio di possesso palla e costruzione. Sono molto duttili in tutti i reparti e sono una squadra di qualità. Sarà fondamentale essere più forti di loro e cercare di dominare il campo e il gioco, sapendo tatticamente cosa faranno i nostri avversari.



- I due derby precedenti hanno segnato le rispettive svolte: questo derby sarà lo stesso?

Non so quanto valga quello che potremmo perdere. Vale molto di più quello che potremmo conquistare da questo derby. Anche perdesse il Milan non cambierebbe niente nei loro obiettivi, anche se la distanza sarebbe importante.



- Qual è un duello su cui si gioca buona parte del match?

Saranno la partita e l'atteggiamento di squadra a contare, non i duelli. Servirà la personalità della squadra. E' un derby con due squadre che stanno bene e vogliono vincere, una partita d'alta classifica. E' il derby che una città come Milano merita.



- Sarà la partita in cui Perisic e Candreva dovranno dare qualcosa in più per sfruttare i punti deboli del Milan?

I giocatori offensivi sono quelli che possono spostare gli equilibri in due squadre di grande livello. Gli uno contro uno saranno importanti, così come le intuizioni. La creatività e la qualità fanno la differenza.



- Cancelo ha la voglia di restare all'Inter? E' cresciuto?

Secondo me è molto contento di questa avventura e questa squadra splendida. Lo abbiamo accolto bene e sopportato quando non si trovava bene. Ora è integrato molto bene e la sua qualità è sotto gli occhi di tutti.



- Sarà una Inter da faccia cattiva?

L'abbiamo preparata in modo da sapere bene cosa fare. Dobbiamo andare subito al sodo per prenderci dei vantaggi.



- I tre impegni in pochi giorni saranno uno svantaggio rispetto al Milan? Manterrà la stessa formazione?

L'undici delle ultime tre partite è uscita anche un po' casualmente. Si vedeva che la squadra stava uscendo dalla crisi. La rosa è forte, dobbiamo avere la forza per giocare questo tipo di partite qui.