Inter, Spalletti esalta Lautaro Martinez e coccola Dalbert: "Ha il tiro di Roberto Carlos"

29/09/2018

Non tutto, però, è piaciuto al tecnico nerazzurro. "Abbiamo perso qualche volta in palleggio e concesso palloni banali, secondo me non sta bene venirlo sempre a dire, vedo che si ripete per questo meglio passarci sopra e andare avanti. Non siamo stati fluidi come ci piacerebbe".



L'uomo della serata è stato Lautaro Martinez, al primo gol in nerazzurro. "Si riesce a girare nel traffico dei difensori con grande facilità, ha intuizioni, capacità di andare alla conclusione, poi allenandosi con Mauro ha imparato qualcosa. Ha carattere, tecnica, forza di gambe, tiro. Certo, forse è un po' egoista visto che nel finale in quel due contro uno non ha passato la palla ed è andato a concludere da solo e poi l'ha persa. Ma non fa male un filino di egoismo... Lui e Icardi sono molto amici, e sono anche ragazzi molto sensibili. In campo insieme? Per il momento no".



La vittoria della Juve contro il Napoli fa pensare a una lotta solo per il secondo posto. "La Juventus potrebbe prendere ancora più convinzione dopo la vittoria con il Napoli. Il campionato è ancora lungo, hanno una rosa fortissima e c’è anche la Champions, ma Allegri ruota i calciatori e non sarà facile trovarli con debito di ossigeno".



DALBERT COME ROBERTO CARLOS?

Spalletti ha sottolineato la prova di Dalbert, finalmente convincente. "Dalbert è cresciuto e stasera ha fatto bene ed è stato accettato anche dallo stadio, a volte non è lucido tanto da fare letture veloci ma stasera ha fatto una grande partita. Ha una grande corsa ed un buon piede: nel suo tiro rivedo le doti di Roberto Carlos. Poi è chiaro che deve affinare la sua qualità, ma la classe c'è".



TIRATA D'ORECCHIE PER NAINGGOLAN

Come nella conferenza stampa pre-partita, Spalletti ha continuato a pungolare Nainggolan: "Gli darei 6-. Lui è uno che può fare molto di più, può dare una mano maggiore alla squadra: ha perso dei palloni che gente come lui non deve perdere. Ha fatto una buona partita, chiaro, però io lo conosco bene e può fare molto di più".