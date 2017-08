Inter, Spalletti: "Dalbert arriva ma occhio a Nagatono". E su Jovetic...

6 agosto 2017

Spalletti analizza la gara: "Dobbiamo mandare avanti il pallone alla giusta velocità e se il pallone viaggia riusciamo a non dare riferimenti. A tratti oggi c'è stata troppa sufficienza per cercare la giocata, dobbiamo insistere ed essere bravi a stimolare i calciatori". Inevitabile parlare di mercato con l'arrivo, confermato del brasiliano Dalbert: "Me ne parlava il direttore poco fa, è in via di definizione ma non è ancora stato fatto. Risulta anche a me che domani sarà a Milano, ci potrà dare una mano. Non si prendono giocatori per sostituirne altri, ma perché possano contribuire. Nagatomo? Attenti perché è un buon giocatore, sa bene cosa deve fare e per certi aspetti è perfetto".



Arrivano elogi anche per Jovetic, autore di un'autentica magia in sforbiciata: " C'è stato un boato al suo gol, ha segnato un gol da cavallo di razza, fa parte delle sue qualità e della sua sostanza, ha questi colpi. Noi, in generale, vogliamo giocatori di qualità, la chiediamo a tutti, a Icardi, a Jovetic, a Perisic. Non basta il tocco di palla se non si porta superiorità avanti. Icardi? Sarà pronto per la Fiorentina, oggi ha dato segnali importanti e se continua così non ci saranno problemi".