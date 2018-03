Inter, Spalletti: "Classifica giusta, anche se ho qualche rimpianto"

26 marzo 2018

Due mesi abbondanti senza vittorie hanno sporcato una prima parte trionfale dell'Inter che ora si ritrova a battagliare per difendere il quarto posto puntando al terzo della Roma, ma Spalletti è consapevole di quanto fatto: "Credo che ci meritiamo questa classifica, ma per come l'abbiamo raggiunta è chiaro che ci siano stati momenti in cui non ero soddisfatto. Diciamo che c'è stato un periodo in cui i risultati hanno nascosto il fatto che non esprimessimo una grande qualità di gioco. Abbiamo fatto passi da gigante per competere con realtà più strutturate e siamo pronti per lo sprint finale".



Il periodo complicato è alle spalle, ma la sosta è arrivata nel momento sbagliato: "Non ha interrotto niente, torneremo a giocare convinti delle nostre potenzialità. Ho una squadra tanto forte e dovremo fare risultato partita dopo partita. Siamo ancora in tempo per evidenziare una qualità di squadra costante, un lavoro su cui costruire poi un futuro, una cosa più basata e radicata. Per il quarto posto temo tutte le nostre avversarie, ma noi faremo la nostra parte".



Sul capitolo nazionali, Spalletti parla del prossimo ct azzurro e del futuro di Icardi: "Ho la mia idea per la Nazionale e penso che debba essere Ancelotti il prossimo ct, ma è chiaro che tutti i nomi usciti sono di altissimo valore e Di Biagio conosce già il lavoro da fare. Icardi invece andrà al Mondiale, lo conosciamo tutti è strutturato e non lo metti in difficoltà per una mancata convocazione. Sampaoli sta cercando di conoscere tutti, ma alla fine credo che lo porterà".