Inter, Spalletti: "Buonissima partita, ma non parliamo di scudetto"

30 ottobre 2017

Profilo basso, come in fondo è giusto. Non tanto perché non creda - e crede invece - nelle possibilità della sua Inter . Ma perché, da uomo di calcio, Luciano Spalletti capisce che non fa troppo testo il secondo posto dopo 11 giornata in un campionato in cui "molte stanno correndo forte: vincono tutte sempre, è difficile fare pronostici adesso". "E poi - aggiunge - qualcuna come il Milan rientrerà perché è attrezzata per farlo"

Vale quindi la pena di soffermarsi su quello che è oggi senza troppi voli pindarici, chiarendo che "essere, nelle prime 11 partite, la migliore Inter dell’era dei tre punti, come dite voi meglio di Mourinho e Mancini, non mi fa alcun effetto: dobbiamo andare in fondo al tunnel, un tunnel lungo fino a giugno, quindi non si parla di scudetto".



Meglio analizzare la gara del Bentegodi: "Eravamo abituati a qualcosa di differente: il fatto che i ragazzi abbiano cercato di forzare la giocata è un atto di coraggio, significa che credono in quello che fanno. Complessivamente la squadra ha fatto una buonissima partita, sotto tutti gli aspetti, anche se ogni tanto giochiamo un po’ lentamente. Abbiamo sempre cercato di fare la cosa giusta: siamo passati dal buttarla spesso lunga sulle punte al giocarla da dietro anche con il portiere. A volte, facciamo confusione nelle vie di mezzo, ma la vittoria è comunque meritata".



Resta il tempo per un pensiero su Icardi e sul gol del Verona: "Icardi fuori dal gioco? Si va a considerare la sua gara solo in base ai gol che fa, ma per me ha fatto bene: ha aiutato tanto la squadra, tornando indietro a sacrificarsi per il gruppo e questi aspetti fanno la differenza. Sul possibile fuorigioco di Cerci, in occasione del rigore del pareggio, non si può discutere: è questione di millimetri. Spero che anche il palo di stasera non metta in discussione il nostro record…”.