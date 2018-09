Inter, Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo trovare equilibrio e tranquillità"

01/09/2018

"Abbiamo fatto una partita buona fin dall'inizio, poi abbiamo segnato tre bellissimi gol e la squadra si è sciolta". Luciano Spalletti si gode la prima vittoria dell 'Inter in campionato a Bologna. "Siamo riusciti a non subire anche se gli spazi erano pochi per ripartire, serviva più estro per sbloccarla - ha proseguito - Abbiamo un gruppo importante ma poi le partite bisogna vincerle. Dobbiamo trovare equilibrio e tranquillità".

Per Spalletti "contro squadre che si nascondono come il Bologna bisogna gestire bene la palla, fare superiorità numerica e quando si arriva sulla trequarti andargli dietro la linea difensiva, oggi all'inizio questo ci è mancato - ha proseguito a Sky - Il Bologna ha fatto una bella partita tatticamente, spesso sulla trequarti non riuscivamo a pungere. Abbiamo ancora qualche giocatore sotto livello e bisogna lavorarci, c'è da sudare per vincere le partite. Ci vuole qualità, disponibilità e i comportamenti di tutti". Infine sulle scelte offensive, visti gli infortuni. "Lautaro era a rischio già da ieri, oggi gli si è indurito il muscolo e abbiamo preferito tenerlo a riposo. Keita può fare quel ruolo, magari con caratteristiche più di movimento ma può dare più palleggio in quella posizione e dare fastidio alla difesa. Andava fatto con più frequenza e velocità. Nel farsi prendere dalla frenesia a volte si perdono le distanze, ma se è vero che non siamo stati proprio incisivi siamo però stati sempre ordinati - ha concluso Spalletti - e se perdevamo palla gli saltavamo subito addosso senza permettergli di sviluppare. E se si liberava lo spazio poteva succedere quello che poi è accaduto con Nainggolan".