Inter, Spalletti: "Bene per 60-70 minuti, poi siamo calati"

29 luglio 2017

Un'altra vittoria prestigiosa per l' Inter , che due giorni dopo il 2-0 al Bayern supera il Chelsea di Antonio Conte per 2-1. "Bene fino al 60', poi abbiamo iniziato a sbagliare - commenta Spalletti -. Non capisco perché si commettano errori in alcune fasi di gestione del pallone, non vedo perché si debba far bene per 60-70 minuti e poi smettere dando vantaggio a una squadra già forte. Può pesare il fatto che abbiamo giocato due giorni fa".

Spalletti è nel complesso soddisfatto: "Per la squadra questa è una vittoria importante perché i ragazzi vengono da un campionato con risultati non positivi. Aver trovato avversari di alto livello poteva crear loro qualche apprensione, il fatto che invece abbiano giocato con personalità e sicurezza mi rende molto felice. Abbiamo fatto tutto bene per un'ora di gioco, poi non siamo riusciti più a gestire palla per il pressing forte del Chelsea che ci ha creato problemi ad uscire. Comunque i ragazzi hanno fatto una buona partita, anche se per merito dei londinesi siamo stati un po' sulla difensiva e abbiamo perso qualche palla banale, evitabile".



Un bilancio generale sul lavoro svolto in questi giorni e sull'esperienza in Cina e Singapore: "Sono soddisfatto della serietà dei calciatori nel cercare di apprendere e della professionalita' e disponibilità che dimostrano. Va migliorato qualcosa, ci vuole un po' più di equilibrio e personalità nella gestione del pallone e dei momenti difficili, ma abbiamo giocato tante partite ravvicinate quindi i ragazzi sono ampiamente scusati sotto questo aspetto: faccio loro i complimenti anche al di la' del risultato. E' stato un torneo molto bello, una splendida esperienza. Complimenti anche all'amministrazione di Singapore per la bellezza del posto, per la vivibilità e la pulizia, siamo tutti rimasti molto impressionati".



Si parla anche dei singoli, a cominciare da Jovetic, autore del primo gol: "Ha avuto un problema al piede nei giorni scorsi ma oggi ha giocato molto bene e la cosa certo non mi sorprende. Trattative di mercato per Candreva? Assolutamente no, in quel ruolo non possiamo sostituirlo anche se questo mercato è imprevedibile". Si chiude con Perisic: "E' un giocatore dell'Inter ma la cosa più importante è la squadra, non un solo giocatore".