Inter, Spalletti apre il ciclo terribile: "Può essere un periodo importante"

25 dicembre 2017

L'allarme suonato contro Udinese e Sassuolo, senza dimenticare la parentesi Pordenone, deve essere spento al più presto, altrimenti si rischia di rovinare quanto di buono fatto finora. Certo, il calendario non aiuta. Gli infortuni di D'Ambrosio e Miranda, poi, arrivano proprio alla vigilia di una delle stracittadine più delicate che mai per entrambe. Chi perde rischia grosso e non solo per l'eliminazione.



Ma se per il Milan sarebbe il prosegumento di una stagione terribile, all'Inter un eventiuale stop aprirebbe nuovi e inattesi scenari. Anche Spalletti lo sa e per questo non vuole concedere favori ai cugini, limitando al massimo i cambi di formazione. I tifosi stessi gli hanno chiesto di non esagerare con le riserve perché il derby è sempre il derby e nel calcio basta poco per passare da nuovo guru a colpevole...



E poi uscire di scena adesso non aiuterebbe neppure in campionato. Contro Lazio, Fiorentina e Roma bisogna raccogliere più punti possibile perché in caso contrario si complicherebbe anche la corsa per la Champions League, vero obiettivo della stagione dell'Inter.