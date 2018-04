Inter, Spalletti. "Secondo posto bella roba, derby fa battere il cuore"

5 ottobre 2017

Spalletti che sente aria del derby: "E' una gara pazzesca e mervigliosa che le persone vivono ogni giorno e quando li incontri. Se è diverso da Roma, lo dirò dopo, ma il carico della responsabilità è alto. Poi mi trovo davanti un grandissimo amico come Montella, con lui ho un rapporto speciale lo feci giocare nella partita fondamentale con l'Empoli e ci salvammo. Il Milan è una squadra molto forte, un avversario di tutto rispetto".



La partenza in campionato è stata buona, ma il tecnico toscano non si pone limiti: "Secondo me se si guardano i punti sono tanti ma potevano essere di più. Ai giocatori bisogna fargli conoscere dove vogliamo andare. Dobbiamo ancora crescere e fare meglio sotto tanti aspetti, ma lavoriamo per questo. Se l'Inter è al 100% non lo so, ma i calciatori sono molto disponibili. Io mi aspetto miglioramenti in ogni partita. Sul trequartista non creiamo casi. Io faccio ruotare i centrocampisti perchè ne voglio tenere cinque caldi, per averli pronti e freschi. Tutti hanno dato il loro contributo".



Infine una battuta, pungente, sul Var: "Si sono visti dei miglioramenti, si deve assolutamente continuare. Si va verso la tecnologia e anche in questo mondo va usata, ha dato i suoi evidenti frutti e vantaggi. Non capisco quelli che vogliono assolutamente restare indietro, hanno qualche vantaggio probabilmente perché questa éla strada giusta da seguire".