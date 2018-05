Inter, Spalletti: "Lautaro Martinez può fare la seconda punta con Icardi"

27 maggio 2018

"Per la Champions servono i campioni". Il Real Madrid ne è l'esempio lampante e Luciano Spalletti lo ricorda, proprio mentre seguiva la finale di Kiev, ai microfoni di Premium Sport. Un monito che servirà a costruire la nuova Inter: "L'Inter ha dei professionisti importanti per quanto riguarda il mercato e mi pare che già si siano mossi bene: assieme apporteremo le modifiche e i miglioramenti che servono per giocare la competizione più importante al mondo. Per fare la Champions serve mentalità, serve avere giocatori forti che trovano soluzioni da soli, come è avvenuto stasera in finale. Se poi vuoi vincerla, devi avere i campioni, come quelli del Real Madrid, delle belve. Altrimenti arrivi lì e va a finire che rimani come sono rimasti stasera i tifosi del Liverpool". E Spalletti fa un esempio lampante: "Prendete Karius: è un portiere bravo, ma non è abituato a quella competizione".



L'attenzione si sposta tutta sull'ultimo arrivato in casa Inter, Lautaro Martinez: "È un calciatore forte: ha tecnica, finalizza, gioca con la squadra e può giocare da seconda punta con Icardi". Poi un elogio al capitano nerazzurro: "Mauro è andato a prenderlo all’aeroporto e questo dice molto sull’impegno del nostro capitano".