Inter, Spalletti è a Milano: "Naiggolan? Ci penserò..."

8 giugno 2017

L'avventura nerazzurra di Luciano Spalletti è iniziata. In attesa della firma ufficiale, il tecnico è volato in Cina per conoscere personalmente Zhang Jindong . E le impressioni che ha ricavato le ha raccontate appena sbarcato all'aeroporto di Linate. " Ho conosciuto una persona carismatica che sa quello che vuole! L'Inter ha tanti tifosi nel mondo". ha spiegato Spalletti. Poi sul mercato: " Nainggolan è un obiettivo? Ci penserò... ".

Dopo il blitz in Cina, per il nuovo allenatore nerazzurro è tempo di ufficializzare l'intesa con l'Inter e iniziare a lavorare. Per l'annuncio è solo questione di ore, al massimo un paio di giorni. "Sono stati giorni importanti - ha raccontato il tecnico a TL -. Facendo questo viaggio ho visto che si trovano tifosi dell’Inter in ogni angolo del mondo e bisogna fargli vedere la luce abbagliante di questo club. Bisogna fare in modo che i tifosi possano stare sempre più vicino a questa squadra". Poi una battuta sulle operazioni di mercato del Milan. "Sta facendo bene? Me la fate passare come una cosa negativa che mi sono preso invece non è vero e se anche fosse è una bella sfida! - ha spiegato Spalletti -. Con la società sto parlando giorno dopo giorno, ora dopo ora, di quello che è questo club ed è chiaro che uno poi ha un certo senso di responsabilità".