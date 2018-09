Inter, Skriniar punta il Tottenham: "Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia"

12/09/2018

Falsa partenza per l'Inter in campionato, ma a Bologna i nerazzurri hanno ritrovato la vittoria e ora la squadra di Spalletti si prepara anche al debutto in Champions League, previsto per martedì prossimo a San Siro contro il Tottenham (ore 18:55). Tra i più emozionati per l'esordio europeo c'è Milan Skriniar, che ai microfoni di SportMediaset ha dichiarato: "Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia".