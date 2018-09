Inter, senti Keita: "Posso segnare 15-20 gol"

12/09/2018

Sabato contro il Parma l'ex attaccante della Lazio potrebbe guidare l'attacco al posto di Mauro Icardi, preservato per il Tottenham dopo gli 85' giocati con l'Argentina contro la Colombia. "Lo conosco dai tempi della cantera del Barça. Lui magari non lo vedi spesso che prende la palla, ma in area è difficile vederlo sbagliare".



Proprio i ducali evocano dolci ricordi: il primo gol in Serie A. "Lo ricordo ancora bene, era Parma-Lazio, ho dribblato Mirante e fatto gol. Spero di ripetermi sabato ma la cosa che mi interessa è vincere, indipendentemente da chi segnerà. Dobbiamo cercare di conquistare i tre punti tutti insieme".



Keita spiega quale ruolo predilige. "Quello da esterno è il mio ruolo naturale per caratteristiche, ma ho fatto anche la prima e la seconda punta in carriera, quindi la posizione in campo non è un problema. Decide il mister, sono a disposizione".



L'ambientamento in nerazzurro prosegue alla grande. "Mi sono trovato subito bene in questo gruppo, è un piacere essere qui anche perché sono tutti bravissimi ragazzi. Ci sono tanti giocatori nuovi, dobbiamo trovare la giusta intesa, ma siamo una squadra molto forte. L'Inter è un punto d'arrivo, ora voglio fare in modo di lasciare il segno, spero che i tifosi possano ricordarsi il mio nome".



Si avvicina anche l'esordio in Champions League: primo ostacolo il Tottenham, martedì a San Siro. "E' una competizione unica, permette di misurarsi con le squadre più importanti d'Europa. Ho provato quell'emozione con il Monaco, ci attendono sfide spettacolari".