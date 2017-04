Inter-Sampdoria, Pioli: "Non ci poniamo limiti"

1 aprile 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Qual è l'obiettivo dell'Inter da qui a fine campionato?

Dobbiamo dare il massimo e provare a vincere tutte le partite da qui alla fine. Pensando una per volta e a migliorare le situazioni di gioco che ancora possiamo migliorare. Abbiamo una base solida fatta di comportamenti e atteggiamenti e su questo dobbiamo perfezionare il nostro livello di gioco



Che partita sarà contro la Sampdoria?

Giampaolo è un allenatore preparato che fa giocare bene le sue squadre. Oggi abbiamo fatto il primo vero allenamento, ma ogni volta che giochiamo dobbiamo dimostrare il nostro valore. Vogliamo tornare a vincere. Schick? Parlo dei miei giocatori



L'Europa League che risultato sarebbe viste le premesse al tuo arrivo?

Il bilancio va fatto a fine stagione, non in questo momento. Mancano nove partite. Abbiamo costruito una bella base in cui trovare dei punti di riferimento per costruire qualcosa di importante anche in chiave futura



Il mercato andrà in direzione del 4-2-3-1?

Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare adesso. Di mercato non ne abbiamo parlato



Il terzo posto è davvero possibile?

Noi dobbiamo pensare a vincere tutte le partite. Non dobbiamo porci limiti. Dovremo affrontare ogni partita con la mentalità giusta per vincere la partita e ottenere il massimo. Se le vinceremo tutte e nove sarà forse possibile il terzo posto



Dove potete migliorare?

Possiamo fare meglio la manovra e la finalizzazione, ma anche la fase di non possesso palla. La squadra sa come giocare, ma possiamo perfezionarci



Come avete sfruttato questa pausa?

Abbiamo fatto recuperare un po' di giocatori, ma soprattutto abbiamo lavorato molto bene con chi è rimasto. Fisicamente e mentalmente i ragazzi sono molto pronti e attenti. Credo che questa pausa ci abbia fatto bene



Tiferete per la Juventus contro il Napoli?

Guarderò la partita perché sarà sicuramente una bella sfida, ma devo pensare alla nostra di gara. Noi pensiamo a fare il nostro, senza rimpianti. Alla fine tireremo le somme



Tra i giovani italiani c'è qualcuno che l'ha colpita particolarmente?

Parliamo tutti dello stesso sport, ma abbiamo ruoli diversi. I giornalisti pensano al futuro, ma noi dobbiamo essere concentrati sul presente e la prossima partita. Sappiamo chi sono i giocatori forti italiani e saprò informare la società al momento giusto



Gabigol le ricorda ancora Felipe Anderson come crescita e difficoltà di inserimento?

E' in forte crescita e sta lavorando bene



Meglio avere Icardi durante le soste ad Appiano o che vada in Nazionale e torni carico?

Da allenatore è bello avere giocatori motivati e stimolati, nonché felici. Mauro lo è anche se tiene alla nazionale argentina, ma l'importante è che abbia lavorato bene qui ad Appiano