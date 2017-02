Inter, Sainsbury ci crede: "Per lo scudetto tutto è possibile"

2 febbraio 2017

Trent Sainsbury , l'ultimo acquisto dell'Inter, è appena sbarcato in Italia e potrebbe già essere convocato per il big match contro la Juventus. " L'Inter è una grande squadra e sono felice di farne parte , sono qui per crescere", ha dichiarato a Calciomercato.com l'australiano appena arrivato a Malpensa. " La conquista dello scudetto? Tutto è possibile ", ha aggiunto, mostrando subito di credere al progetto nerazzurro.

Sainsbury è arrivato a Milano alle 8.30, poi ha iniziato le abituali visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano. Prima di cominciare i test fisici però ha scambiato qualche battuta con i cronisti che lo aspettavano in aeroporto, mostrando grande entusiasmo per la nuova avventura. Il primo "canguro" della storia nerazzurra è arrivato dal Jiangsu Suning e ha firmato fino al 30 giugno. Un dettaglio che non sembra impensierire il difensore, arrivato alla corte di Pioli dopo la partenza di Ranocchia.



"Sarà soltanto un prestito, ma potrò dimostrare tutto il mio valore - aveva dichiarato prima di partire per l'Italia -. La concorrenza è molto agguerrita, ma se riuscirò ad esprimermi ad alti livelli penso che avrò la mia occasione". E la prima occasione buona potrebbe già arrivare in questo weeekend. Al momento non è stata ancora cominicata la lista dei convocati di Pioli per la Juve, ma l'australiano dovrebbe far parte del gruppo. Una "prima" importante per vedere subito da vicino il meglio del calcio italiano.