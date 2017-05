Inter, Sabatini verso Milano. Pronti a sbarcare anche Spalletti e Tolisso?

21 maggio 2017

Walter Sabatini è atteso a Milano . A inizio settimana il nuovo coordinatore tecnico di Suning sarà in Italia per iniziare ufficialmente il lavoro per l' Inter. In attesa di una risposta definitiva da Conte, che resta la prima scelta , l'ex dirigente romanista avrebbe già pronto Spalletti , la più concreta delle alternative al manager del Chelsea. Vicino lo scippo alla Juve di Tolisso , si seguono anche Emerson Palmieri e Rudiger . E al Psg piace Perisic.

Per lasciarsi alle spalle il prima possibile l'ennesima stagione negativa, all'Inter conviene iniziare il prima possibile alla prossima. La prima mossa di Suning è stato l'arruolamento dell'esperto Sabatini che è atteso a Milano dove probabilmente terrà una conferenza di presentazione (visto che fino ad ora l'unica resta quella fatta a Nanchino). Il nuovo coordinatore tecnico porterà con sé molte idee di mercato partendo dall'allenatore: fermo restando il sogno Conte, Spalletti è la strada più percorribile visto che Allegri o Sarri (i cui nomi hanno iniziato ad essere accostati all'Inter negli ultimi giorni) dovrebbero, e al momento non se ne vedono i motivi, rompere bruscamente con Juve e Napoli.



Nonostante resti da chiarire chi sarà a sedersi sulla panchina, si lavora anche al mercato giocatori sia in entrata sia in uscita. Strootman e Nainggolan piacciono da tempo: i nomi nuovi (legati al passato di Sabatini ma anche a quello di Spalletti) sono sempre della Roma e rispondono ai nomi di Rudiger ed Emerson Palmieri: Ma soprattutto c'è da registrare il possibile sorpasso interista sulla Juve nella corsa a Tolisso: il centrocampista del Lione al momento sembra più vicino all'Inter. Ma se si pensa a comprare bisogna anche pensare a vendere e da questo punto di vista ad avere la valigia in mano sono in parecchi: Murillo, Brozovic, Kondogbia e Joao Mario piacciono alla Roma e potrebbero rientrare in qualche trattativa mentre Ivan Perisic (che comunque l'Inter vorrebbe trattenere) piace molto al Paris St. Germain, pronto a offrire una cifra vicina ai 55 milioni. Di questo e di molto altro si occuperà Sabatini appena sbarcato a Milano e ufficialmente nel pianeta Inter.