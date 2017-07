Inter, Sabatini non molla Vidal

22 luglio 2017

Non ci sono solo gli obiettivi possibili Keita, Schick e Vecino nell'agenda di Walter Sabatini. L'uomo mercato di Suning e Ausilio sono volati in Cina per confrontarsi con Spalletti e per definire con Zhang quelli che saranno i colpi in entrata dei nerazzurri. Il grande sogno a centrocampo è Arturo Vidal. Trattativa con il Bayern tutta in salita. Dalla Baviera non arrivano segnali di apertura Sabatini non molla e presto arriverà un nuovo assalto. Il cileno non avrebbe problemi a trasferirsi a Milano, al momento il vero grande ostacolo è Carlo Ancelotti che non pare essere disposto a privarsi del cileno per la prossima stagione.