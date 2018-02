Inter, Sabatini difende Suning: "Non è colpa loro, solo nostra"

22 febbraio 2018

Il dirigente nerazzurro si prende le sue responsabilità. "Ho una quota rilevante di responsabilita' perché ho condiviso, ispirato e incentivato le scelte che sono state fatte a partire da quella dell'allenatore, che rimane il migliore in ogni caso. Presto andrò a Nanchino per rendere conto alla proprietà, ma prima di tutto è al popolo interista che bisogna rendere conto".



I tifosi, che accorrono sempre numerosi allo stadio e non fanno mai mancare il proprio supporto, sono basiti dal crollo della squadra, a dicembre in testa alla classifica e ora che rischia addirittura di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Obiettivo anche della società. "Cosa serve per centrarlo? Dobbiamo capire quali sono le priorità, le cose sensibili sulle quali intervenire, accantonare prosa ridondante e divagazioni varie - ha spiegato Sabatini -. Mi sembra giunto il tempo della sintesi alla quale nessuno si può sottrarre. Una sintesi brutale da adottare nello spogliatoio, in campo e in sala stampa, ma anche negli uffici di Corso Vittorio Emanuele II".



L'uomo-mercato di Suning chiede alla squadra di tirare fuori l'orgoglio. "Non credo alla retorica del richiamo all'impegno, alla professionalità o al sacrificio perché queste sono attitudini che qualsiasi calciatore, in qualsiasi categoria, deve avere. Io credo al valore intrinseco e alla caratura dei calciatori e a questo dovranno far riferimento i nostri, all'orgoglio e alla consapevolezza della loro qualità che si deve affermare puntualmente in campo contro qualsiasi avversario. Solo così si potranno legittimare come calciatori meritevoli dell'Internazionale".



Sulle ultime dichiarazioni di Wanda Nara sul futuro di Icardi, Sabatini taglia corto: "Le aggiungerei nel novero delle divagazioni varie che sarebbe meglio evitare in questo momento".