Inter, riecco Icardi: "La squalifica? Ingiusta"

26 febbraio 2017

Due giornate passate a guardare i compagni a guardare e una voglia matta di riprendersi l'Inter sulle spalle. Mauro Icardi, al rientro proprio contro la Roma, torna sui due turni di stop che il Giudice Sportivo gli ha inflitto dopo Juve-Inter e ribadisce: "Le due giornate di squalifica? Ho voglia di tornare, segnare e aiutare la squadra. Per fortuna sono passate, ma abbiamo già parlato di questo. Sono arrabbiato perché penso che sia stata una squalifica po’ ingiusta: ho detto una parolaccia e non penso che per questo si possano prendere due giornate".