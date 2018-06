Inter, ricavi in aumento: dalla Cina arrivano quasi 40 milioni

29 maggio 2018

I ricavi dell'Inter sono in aumento: 37 milioni di euro, infatti, sono in arrivo dalla Cina grazie agli sponsor a dimostrazione di quanto la società nerazzurra stia crescendo sul mercato asiatico. Il club, all'interno della relazione economica della controllata Inter Media and Communication S.p.A (società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv), ha ufficializzato le cifre di alcuni nuovi contratti firmati negli ultimi mesi.