Inter, Ranocchia: "Obiettivo Champions. Sono rimasto per Spalletti"

21 settembre 2017

In questi anni il difensore è finito spesso al centro delle critiche ma quella che è appena iniziata è per sempre la sua ottava stagione con la maglia dell'Inter addosso (esclusi sei mesi in prestito alla Samp da gennaio a giugno 2016 e altrettanti all'Hull City nel 2017). Ha vissuto più bassi che alti ma alla fine è rimasto grazie al nuovo allenatore: "La sua cosa forte è che dà importanza a tutti, sia negli allenamenti sia in partita ti fa sentire importante. E questa per me alla lunga è un'arma vincente per arrivare in alto. Io come sempre do tutto in allenamento e mi preparo per quando arriverà la mia occasione. Senza proclami e senza guardare il passato vedremo cosa succederà".





Dopo tante stagioni negative, dalle parti della Pinetina c'è l'ambizione di tornare a raggiungere traguardi importanti: "Obiettivo Champions League? Assolutamente sì. Si sono esposti il presidente e l’allenatore e l’obiettivo è quello. Per arrivarci dobbiamo lavorare, vincere le partite e limitare al minimo gli errori commessi a Bologna. L’obiettivo è la Champions e lo raggiungeremo lavorando e meritando questa maglia ogni giorno" ha concluso Ranocchia.