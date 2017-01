Inter: Radu fa canestro coi piedi

23 gennaio 2017

Ancora convalescente per via dell'operazione alla spalla subita a fine settembre, in attesa di tornare a parare Andrei Radu, quarto portiere dell'Inter, ha dimostrato di saperci davvero fare con i piedi. Il 19enne portiere romeno, che ha ottobre ha rinnovatoil contratto fino al 2020, ha postato sul proprio profilo Facebook un incredibile canestro messo a segno nella palestra del centro sportivo Suning.