Inter, pronto il rilancio United per Perisic. Ma c'è il no per Martial

13 agosto 2017

Il tormentone si riapre: secondo il quotidiano britannico Mirror, infatti, il Manchester United non ha affatto rinunciato a Ivan Perisic . Anzi, gli inglesi sarebbero pronti a un rilancio in grande stile per convincere i nerazzurri a privarsi dell'esterno croato che tanto piace a Mourinho: per l'ex Wolfsburg i Red Devils potrebbero offrire 55 milioni . Intanto lo stesso United avrebbe risposto picche alla proposta interista per Martial .

Dopo essere stato a lungo una sorta di separato in casa in attesa del divorzio e del permesso di partire, Perisic sembrava definitivamente aver trovato la riconciliazione con il mondo Inter grazie a ottime prestazioni nel precampionato e alla rivitalizzazione della cura Spalletti, entusiasta fin da subito del croato. Il Manchester United sembrava allontanarsi sullo sfondo di un'estate che vedeva l'esterno come una sorta di nuovo acquisto per i nerazzurri, l'uomo in più che tutti sembravano riassegnati a perdere ma che alla fine si era convinto a restare. Anche dopo l'amichevole contro il Betis, il tecnico aveva sentenziato: "E' deciso a restare". Anche perché Ausilio e soci non hanno mai avuto intenzione di fare sconti e l'offerta del Manchester per il gioiello di Spalato non si era mai nemmeno lontanamente avvicinata alle richieste. Ed è questo punto che lo scenario potrebbe di nuovo ribaltarsi: perché secondo la stampa britannica lo United avrebbe deciso di alzare le cifre dell'affare e proporre alla società di Corso Vittorio Emanuele 55 milioni di euro. Cifra, questa sì, che corrisponderebbe alle richieste. Il problema, semmai, è che Spalletti si era ormai convinto di poter contare sul croato e qualche giorno fa il mister di Certlado disse: "Più passano i giorni più diventa difficile venderlo perché poi dovremmo trovare un sostituto all'altezza".



Ma in Inghilterra non hanno dubbi e sembrerebbe che Ed Woodward, responsabile del mercato United, abbia riallacciato i rapporti con l'agente di Perisic. Nel frattempo, dalla Francia trapela la notizia secondo cui il Manchester avrebbe detto no a un'offerta dell'Inter (e a una del Tottenham) per Anthony Martial. Secondo l'emittente radiofonica RMC i nerazzurri avrebbero chiesto l'attaccante francese in prestito con diritto di riscatto ricevendo la porta in faccia dai Red Devils. Il nome di Martial sembrava legato all'affare Perisic ma la decisione degli inglesi di offrire 55 milioni potrebbe slegare i due giocatori: con un'offerta importante potrebbero non servire contropatrite per regalare a Mourinho il rinforzo che insegue senza tregua da tutta l'estate. .